Москва, 3 сентября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В правительстве Венгрии полагают, что для урегулирования конфликта на Украине западные страны должны предоставить гарантии безопасности России и не принимать Украину в НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе выступления перед студентами летнего университета в Вайте (область Фейер).

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но точно не членство в НАТО украинцам», — приводит агентство Magyar Nemzet слова Гуйяша.

Политик также подтвердил мнение венгерского правительства о том, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могут быть эффективными лишь случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать Соединённые Штаты.

Как сообщило агентство, Гуйяш также заявил, что у Киева уже нет реальных шансов вернуть территории, которые вернулись в Россию.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией, поскольку это невозможно. Глава правительства напомнил, что на Западе считается, что Украина побеждает. Он отметил, что за такой позицией скрывается не простое заблуждение, а откровенная ложь. По словам Орбана, западные политики прекрасно понимают «логику, цифры, данные». Премьер-министр подчеркнул, что если опереться на расчёты, то получится, что у ВСУ «военные закончатся раньше, чем у России».

Ранее Орбан заявил, что США, очевидно, не стремятся к прекращению боевых действий на Украине. Если бы Вашингтон хотел для Украины мира, мир наступил бы очень быстро, буквально в течение нескольких часов.

Ранее представитель Чехии в Североатлантическом альянсе Якуб Ландовский заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только при условии стабильности на границе страны. Он также напомнил о необходимости разрешения украинского конфликта мирным путём.