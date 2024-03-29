Кишинёв, 29 марта, 2024, 20:32 — ИА Регнум. МИД Молдавии выразил сожаление из-за высылки из России молдавского дипломата в ответ на аналогичные действия Кишинёва. Об этом молдавское дипведомство написало у себя в Telegram-канале.

Алексей Майшев/ РИА Новости

«МИД выражает сожаление по поводу данного решения и повторно подчеркивает, что власти Республики Молдова предпринимают все необходимые меры для предотвращения попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта Россия в ответ на высылку российского дипломата из Кишинёва объявила одного сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата.

Отмечалось, что 29 марта в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в России Лилиан Дарий, которому выразили протест в связи с действиями Кишинёва.

19 марта российского посла в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии. Причиной стало проведение выборов президента России в Приднестровье. МИД республики при этом не анонсировал вызов российского дипломата.

Власти республики разрешили открыть один избирательный участок для голосования на выборах президента России, однако в Приднестровье открыли шесть.

В тот же день власти Молдавии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишинёве.

Васнецов назвал такие действия Молдавии недружественным шагом и пообещал ответные действия. Посол добавил, что высылка дипломатов негативно сказывается на состоянии двусторонних отношений и ослабляет потенциал и функционал дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Молдавия не демонстрирует встречную готовность к диалогу с Москвой.

Говоря об улучшении отношений между Россией и Молдавией, дипломат отметила, что это полностью зависит от Кишинева.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что кишинёвский режим след в след идёт по стопам киевского.