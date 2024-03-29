Москва, 29 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Россия в ответ на высылку российского дипломата из Кишинёва объявила одного сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что 29 марта в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в России Лилиан Дарий.

«Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить persona поп grata сотрудника посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) для Европы, которая пройдёт в Кишиневе 14–17 мая», — сказано в сообщении дипведомства.

В МИД добавили, что Дарию вручена нота МИД, согласно которой в качестве ответной меры на высылку сотрудника посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что послу указали, что руководство Молдавии злоупотребляет статусом страны-хозяйки и откровенно политизирует деятельность ФАО.

«Подобное самоуправство молдавских властей грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН», — подытожили в МИД.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта российского посла в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии. Причиной стало проведение выборов президента России в Приднестровье. МИД республики при этом не анонсировал вызов российского дипломата.

Власти республики разрешили открыть один избирательный участок для голосования на выборах президента России, однако в Приднестровье открыли шесть.

В тот же день власти Молдавии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишинёве.

Васнецов назвал такие действия Молдавии недружественным шагом и пообещал ответные действия. Посол добавил, что высылка дипломатов негативно сказывается на состоянии двусторонних отношений и ослабляет потенциал и функционал дипмиссии.