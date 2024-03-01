Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишинёве, которые идут по стопам Киева, заявил 1 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

Soeren Stache/Global Look Press

«Ну, вы знаете, наверное, вопросы нужно адресовать тем, кто послужил причиной такого заявления приднестровского парламента. Прежде всего, режим, который в Кишинёве обосновался и который идёт просто след в след по стопам киевского режима, отменяя всё русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами ещё устраивая серьёзное экономическое давление на Приднестровье», — сказал он.

Также министр отметил, что возобновление работы переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию позволит продолжить поиски взаимоприемлемых решений при сохранении территориальной целостности Молдавии, однако румынское руководство в Кишинёве пытается навсегда разрушить этот инструмент.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью в разрешении усугубившегося противостояния с Молдавией. Приднестровские депутаты заявили, что Молдавия блокирует поставки лекарств и медоборудования. Отмечалось, что в Молдавии также был принят закон о сепаратизме, который создал «предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья».

В связи с этим делегаты попросили российские власти учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статус гаранта и посредника в переговорном процессе» и реализовать меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления со стороны Молдавии.

Приднестровская Молдавская Республика ожидает от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера, заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Он отметил, что Кишинёв и стоящие за ним союзники намереваются обанкротить Приднестровье, подломить его бюджет, оставить регион у разбитого корыта, после чего «придушить Приднестровье политически».

В МИД РФ, комментируя обращение депутатов ПМР о помощи, ранее отметили, что защита жителей Приднестровья, в том числе соотечественников, — один из приоритетов России.