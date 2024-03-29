Варшава, 29 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Власти Польши будут защищать своё сельское хозяйство в отношениях с Украиной «как независимость», заявил 29 марта заместитель министра сельского хозяйства и развития села республики Михал Колодзейчак.

Илья Наймушин / РИА Новости

«Все знают, какой важной отраслью экономики в Польше является сельское хозяйство. Это огромная отрасль, которую мы не будем ставить перед фактом потерь и необходимостью потерь для бюджета в итоге», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, стоимость экспорта, которое вырабатывает польское сельское хозяйство, составляет 52 млрд евро ежегодно.

«Мы будем защищать польское сельское хозяйство как независимость», — заключил Колодзейчак.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта польские фермеры, которые не добились выполнения своих условий от властей, пообещали парализовать республику. Аграрии недовольны политикой Варшавы в отношении сельскохозяйственного сектора.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию с блокированием грузовиков с Украины польскими фермерами находящейся «за гранью морали». По его словам, польским властям не нужно использовать ситуацию на Украине во внутренней политической борьбе.

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной. Он считает, что они правы.