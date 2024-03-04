Киев, 4 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Ситуация на границе Украины и Польши находится за гранью морали, заявил 3 марта глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

ТАСС/ EPA/Wojtek Jargilo

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал Зеленский.

Он заявил также, что Варшава не должна использовать ситуацию на Украине во внутренней политической борьбе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта в украинской госпогранслужбе заявили, что польские фермеры заблокировали все шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. В результате пропускная способность грузового транспорта упала в 20 раз. Свыше 2400 грузовиков ждут на границе, надеясь проехать в Польшу.

Кроме того, в Польше продолжаются случаи массового уничтожения зерна, ввезённого с украинской территории. Жители страны разбивают купленные в Европе для ВСУ машины.

Президент Польши Анджей Дуда 4 марта заявил, что фермеры справедливо протестуют против политики ЕС в отношении Украины и требуют прекращения импорта украинского продовольствия в Евросоюз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 февраля заявила, что Запад разрушает мировую продовольственную безопасность. Примером служит уничтожение зерна. Она подчеркнула неуместность громких заявлений США о продовольственной безопасности и о том, что якобы Россия ответственна за существующие в этой сфере проблемы в мире.