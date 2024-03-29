Москва, 29 марта, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Шестимиллионный гость выставки «Россия» Дмитрий Ершов посетил День оленевода в Салехарде. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Михаил Синицын/ТАСС Шестимиллионный посетитель выставки-форума «Россия» на ВДНХ Дмитрий Ершов, его жена Ирина Ершова и их дети Егор и Лиза во время вручения сертификата

«Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» Дмитрий Ершов из Москвы вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой в минувшие выходные посетили главный праздник народов Севера в Салехарде — День оленевода. Сертификат на поездку семье предоставили АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа», — пояснили представители выставки.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта выставку-форум «Россия» посетил девятимиллионный гость. Им символично стал девятилетний Андрей Баторов, приехавший на ВДНХ вместе с родителями Александрой и Станиславом и младшей сестрой Софией.

Семья родом из Бурятии, но сейчас живёт в Москве. Отец семейства работает в IT-сфере. Александра поделилась, что статус девятимиллионного посетителя стал полной неожиданностью.

Для семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне №59 о прошлом, настоящем и будущем городов России, мальчик Андрей получил подарки от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и госкорпорации «ВЭБ.РФ», в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

6 марта на выставке-форуме «Россия» наградили восьмимиллионного посетителя, которым стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. На выставку он приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией и младшим братом Романом. Победителю вручили сертификат на футбольный матч сборных России и Сербии в Москве. Как оказалось, с подарком угадали — Вадим играет в футбол с четырёх лет.

22 февраля выставку посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжского в Волгоградской области. Шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы встретили на выставке 4 февраля. Пятимиллионный гость посетил экспозицию 17 января — это были семилетняя жительница Катайска в Курганской области Полина Дмитриева и её родители. Четырёхмиллионной посетительницей стала Дарья Молодцова из Тулы, барнаулец Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем. Первыми юбилейными гостями форума стали Марат Сабитов из Казани и Светлана Сулейманова из Пензы.