Москва, 20 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» 20 марта посетил девятимиллионный гость. Им символично стал девятилетний Андрей Баторов, приехавший на ВДНХ вместе с родителями Александрой и Станиславом и младшей сестрой Софией.

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

Семья родом из Бурятии, но сейчас живёт в Москве. Отец семейства работает в IT-сфере. Александра поделилась, что статус девятимиллионного посетителя стал полной неожиданностью.

«Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный»,— рассказала она.

Для семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне №59 о прошлом, настоящем и будущем городов России, мальчик Андрей получил подарки от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и госкорпорации «ВЭБ.РФ», в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

«Андрей, ты стал девятимиллионным посетителем выставки. Наши большие друзья и партнёры дарят вашей дружной семье поездку на Байкал, пусть она станет для тебя, твоих родителей и сестрёнки незабываемым приключением, которое навсегда останется в сердцах. Мы за вас очень рады!» — поздравила семью гендиректор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

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Семью также поздравил главный управляющий директор «ВЭБ.РФ» Андрей Самохин. Он рассказал, что экспозиция корпорации посвящена переменам в жизни россиян за последние 25 лет и что семья находится в центре президентской повестки развития, поэтому семье девятимиллионного посетителя подарили путешествие на Байкал, которое обещает быть насыщенным. В программе поездки — экскурсия в хаски-парк, прогулка по экотропе и национальному парку в сопровождении гидов. Жить семья будет в одном из лучших отелей региона и посетит рестораны с национальной кухней.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта на выставке-форуме «Россия» наградили восьмимиллионного посетителя, которым стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. На выставку он приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией и младшим братом Романом. Победителю вручили сертификат на футбольный матч сборных России и Сербии в Москве. Как оказалось, с подарком угадали — Вадим играет в футбол с четырёх лет.

22 февраля выставку посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжского в Волгоградской области. Шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы встретили на выставке 4 февраля. Пятимиллионный гость посетил экспозицию 17 января — это были семилетняя жительница Катайска в Курганской области Полина Дмитриева и её родители. Четырёхмиллионной посетительницей стала Дарья Молодцова из Тулы, барнаулец Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем. Первыми юбилейными гостями форума стали Марат Сабитов из Казани и Светлана Сулейманова из Пензы.

Выставку «Россия» организовали по указу президента Владимира Путина, который лично неоднократно посещал её. Выставка «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостям представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Все юбилейные гости получают подарки от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и партнёров. Выставка продлится до 8 июля.