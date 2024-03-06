Москва, 6 марта, 2024, 17:06 — ИА Регнум. С начала работы международной выставки-форума «Россия» в Москве её посетили уже более 8 млн человек. Восьмимиллионным гостем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. Об этом сообщили 6 марта в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Виталий Белоусов /Фотохост-агентство РИА Новости

На выставку победитель приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией и младшим братом Романом. Победителю вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта. Как оказалось, с подарком организаторы выставки и Российский футбольный союз угадали: подросток сам играет в футбол с четырёх лет.

По сертификату прийти на матч могут четыре человека, игру они будут смотреть из VIP-ложи. Кроме того, семье восьмимиллионного гостя организуют проезд до Москвы и трёхдневное проживание в столице.

«Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций. Не верится, что это случилось с нами», — поделилась своими впечатлениями мать победителя Анастасия Лейзер.

Отец семейства рассказал, что семья какое-то время жила в Германии, где родились оба сына, но недавно они решили вернуться в Россию.

«Наше место здесь, на Родине. Мы счастливы, что вернулись. Это решение мы приняли из-за любви к России», ― признался Павел Лейзер.

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, что товарищеский матч с Сербией станет для российских футболистов первой игрой с европейской сборной с ноября 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля выставку посетил семимиллионный гость — им стал Алексей Максимов из города Волжского Волгоградской области. Шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы встретили на выставке 4 февраля. Пятимиллионный гость посетил экспозиции 17 января — в этот день на ВДНХ приехала с мамой и папой семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева.

Четырёхмиллионная посетительница Дарья Молодцова из Тулы побывала на выставке 5 января, барнаулец Алексей Козырев стал трёхмиллионных посетителем. Первыми юбилейными гостями форума стали Марат Сабитов из Казани и Светлана Сулейманова из Пензы.

6 марта стало известно, что трёхмиллионный посетитель выставки «Россия», выигравший 19 декабря 2023 года семейное путешествие, своими глазами смог увидеть запуск ракеты с космодрома Восточный и познакомиться с историей Амурской области. Алексей Козырев вместе с супругой Еленой вернулись из поездки, которая длилась пять дней, с 28 февраля по 3 марта 2024 года. Тур включал в себя проживание, питание и обширную экскурсионную программу.

Выставку «Россия» организовали по указу президента России Владимира Путина, который лично неоднократно посещал её и поручил продлить до 8 июля.