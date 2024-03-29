Берлин, 29 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Отправка на Украину войск одной из стран НАТО сделает её одну участницей конфликта. Речи о вовлечении всего блока в конфликт не идёт, поскольку действия той или иной страны Североатлантического альянса находятся вне рамок заранее согласованной операции. Об этом говорится в докладе специалистов бундестага, сообщает Die Zeit.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

«По оценкам научных служб бундестага, развертывание Сухопутных войск на Украине из одной страны НАТО не сделало бы автоматически всех остальных союзников участниками конфликта», — следует из материала.

Эксперты бундестага в своём докладе в попытках оправдать отправку войск стран альянса на Украину используют статьи Организации Объединённых Наций (ООН) и НАТО.

«Если военные подразделения какого-либо государства — члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьёй 51 Устава ООН на стороне Украины и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 Устава Североатлантического альянса», — уточняется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, после саммита по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что главы стран Европейского союза обсудили тему возможной отправки своих военных в помощь Киеву. Он отметил, что общего мнения пока нет, но «в развитии ситуации ничего не может быть исключено» и что Россия не должна выйти из конфликта победителем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, заявил, что Запад играет с огнём в вопросе отправки войск на Украину, а конкретно Париж делает противоречивые заявления по украинской проблеме.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что раз красных линий нет у Франции по Украине, у РФ больше нет красных линий по Франции.