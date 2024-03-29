Москва, 29 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Видеоигры — это не просто развлечение, а эффективный инструмент мягкой силы. Поэтому обеспечение технологического суверенитета в сфере высоких технологий становится не только приоритетом, но и необходимостью. Об этом 29 марта корреспонденту ИА Регнум заявил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-глава Федераций компьютерного спорта России и Москвы, преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

«На фоне СВО обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности нашей страны, прежде всего в сфере высоких технологий, становится не только приоритетом, но и необходимостью. Ведь видеоигровая продукция — это уже не просто развлечения, а очень эффективный инструмент мягкой силы, который позволяет доносить до аудитории определённые нарративы, ценности и смыслы. Очень важно, чтобы параллельно с разработкой отечественных видеоигр создавались и российские устройства для них», — отметил эксперт.

Он предположил, что если 35% продаж приставок в России приходятся на модели под зарубежными брендами PlayStation, Xbox и Nintendo, то и значительная часть видеоигр тоже будут иностранными, транслирующими определённый взгляд на мир и ценностные установки.

Также Горбаченко не исключил вероятность того, что западные правообладатели в какой-то момент могут прекратить импорт в Россию своих консолей и приставок либо заблокировать дистанционно уже работающие в России модели. Поэтому лучше иметь аналоги собственного производства, добавил он.

Эксперт отметил, что производить приставки внутри страны очень выгодно для отечественной экономики. Объём российского рынка игровых консолей оценивается примерно в 23 млрд рублей, и спрос на них стабильно растёт. Так, за прошлый год продажи удвоились. На фоне ухода с российского рынка зарубежных IT-компаний и производителей компьютерной техники российские видеоигровые компании от аутсорса переходят на производство собственных продуктов. Поэтому самое время начать производство и собственных видеоигровых приставок и консолей, притом что уровень профессионализма российских разработчиков софта позволяет реализовать такого рода задачи, отметил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги.

Он пояснил, что комплектующие, которые пока Россия не производит, первое время можно будет доставлять из Китая. Некоторые трудности пока имеются лишь с российскими процессорами. Но в России уже есть всё необходимое для их серийного производства: и отлаженная технология, и квалифицированные специалисты, многие с опытом работы в ведущих зарубежных компаниях, и почти вся элементная база.

В свою очередь заведующая кафедрой киберспорта Университета «Синергия» Елена Скаржинская отметила, что помимо развлекательной у видеоигровых приставок есть и иные, менее очевидные функции. Например, образовательная, развивающая и научная.

По её словам, в России всё большую популярность завоевывают танцевальные ритм-симуляторы, которые требуют хорошей физической подготовки, дают серьёзную мышечную нагрузку и тонус. К тому же они позитивно влияют на концентрацию, координацию и пространственное восприятие.

«За счёт активной стимуляции крупной моторики и ритмики такие ритм-игры активно способствуют развитию речи и мышления детей, помогают в успешной социализации. Среди любителей танцевальных ритм-симуляторов проходят масштабные состязания. Они пробуждают в детях и подростках дух соперничества, учат адекватно принимать и переживать победы и поражения, позволяя приобрести таким образом очень ценный социальный опыт», — пояснила эксперт.

По её словам, в настоящее время ритм-симуляторы привязаны главным образом к бесконтактным сенсорным игровым контроллерам Kinect, первоначально представленным для консоли Xbox 360 и Xbox One. Это разработка американской корпорации Microsoft. В нынешних условиях зависимость от зарубежных технологий создает определённые риски. Поэтому России необходимо иметь свои собственные разработки в этой области.

По мнению эксперта, для оценки двигательной активности вместо Kinect можно задействовать web-камеры с алгоритмами искусственного интеллекта. Такая возможность была изучена в России ещё десять лет назад. Для научной оценки двигательной активности подойдёт программно-аппаратный комплекс. Его же можно использовать для профориентации при выборе военно-учётных специальностей. Для успешной реализации не хватает лишь сенсорного контроллера высокого уровня отечественного производства. Скаржинская выразила надежду на то, что эта задача будет успешно решена.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 июля 2023 года во время выступления на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» призвал к развитию собственных компетенций в критически важных отраслях развития.

Он отметил, что в России должны быть не просто научные разработки и базовые решения, но вся технологическая и производственная цепочка. Путин отметил, что речь идёт в том числе о собственном оборудовании, программном обеспечении, элементной базе и непосредственно работающих со всем этим кадрах. Для этого также необходимо перевести экономику и социальную сферу на новые принципы работы. Принципиальным в этом вопросе президент назвал участие органов власти и внедрение принципов управления на новых больших данных.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля российский лидер отметил, что в России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России. Он отметил важность производства станков, робототехники, всех видов транспорта. Вместе с тем президент заявил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которой можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации. Путин также подчеркнул, что Россия должна войти в число 25 стран мира по числу промышленных роботов к 2030 году.