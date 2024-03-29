Красногорск, 29 марта, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Обновлённый список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» включает 125 человек, из которых 70 остаются в больницах. Об этом сообщили 29 марта в Департаменте здравоохранения Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

55 человек, следует из опубликованного списка, выписаны из больниц. В их числе 18-летняя девушка и 17-летний подросток.

Среди пациентов, остающихся в медучреждениях, шестеро детей: мальчики в возрасте восьми, 12 и 13 лет и три 11-летние девочки.

Как сообщало ИА Регнум, в опубликованном МЧС списке погибших значатся 143 человека. Посольство Белоруссии в России 29 марта сообщило, что ещё один белорусский гражданин скончался в больнице. Это 42-летний охранник Алим Кошеваров, который пытался остановить ворвавшихся в здание террористов.

По данным центра медицины катастроф на 29 марта, число пострадавших выросло до 382 человек.

Вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. В Следственном комитете 28 марта сообщили о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов. Бортников отметил, что исламисты не могли сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

По данным СК, исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины. В ходе расследования подтвердились предположения о спланированных действиях террористов, их тщательной подготовке и финансировании организаторами теракта.