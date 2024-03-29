Москва, 29 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии Алим Кошеваров, умерший в больнице от полученных в «Крокусе» ранений, работал охранником и пытался остановить ворвавшихся в здание террористов. Об этом сообщает 29 марта RT.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Погибшим в «Крокусе» гражданином Белоруссии оказался охранник Алим Кошеваров. Он спасал людей во время теракта», — говорится в сообщении.

22 марта уроженец Бобруйска, 42-летний Алим находился в фойе. По словам охранника Алексея Осанушкова, Кошеваров стоял у соседней с ним рамки. Когда нападавшие открыли огонь, охранники, оставаясь на своих местах, постарались спасти как можно больше людей. Алим выскочил на преступников, чтобы как-то тих остановить, и его сразу «посекли очередью».

Осанушков добавил, что основная масса зрителей уже прошла в зал, но ещё много людей находилось в холле. Террористы стреляли в спины людям, проходившим через рамки.

Сотрудник охраны уверен, что погибших могло быть больше, если бы его коллеги не сработали так чётко, ведь в здании находились около 6 тыс. человек. Сам Осанушков спас больше ста человек. После теракта Кошеварова госпитализировали в критическом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти гражданина Белоруссии, получившего многочисленные пулевые ранения в «Крокусе», проинформировало 29 марта белорусское посольство. Мужчину старались спасти врачи московской больницы имени Боткина. Его тело доставят на родину для похорон.

Ранее в посольстве сообщили, что в результате теракта в «Крокусе» погибли белорусская гражданка 1978 года рождения и, по предварительным данным, белорусский гражданин Вадим Кулик 1981 года рождения.