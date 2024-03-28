Москва, 28 марта, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Задержан ещё один подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 28 марта глава СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, на котором заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, первые результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, а также их тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов.

Кроме того, по данным СК, после исследования изъятых у террористов устройств, а также проводимых ими финансовых операций было установлено, что исполнители теракта получили значительные суммы денежных средств и криптовалюты со стороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершён вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения вооружённых боевиков, которые расстреливали людей в упор, погибли 143 человека.

В списке пострадавших минздрава Московской области по состоянию на 09:00 мск 28 марта числились 124 фамилии, в том числе 77 в графе «Госпитализирован».

Всего силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей, которых поймали в Брянской области, на пути к украинской границе. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Вместе с тем секретарь Совбеза России Николай Патрушев 26 марта, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, сказал, что, «конечно, Украина».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, США, обвиняя ИГИЛ в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению.