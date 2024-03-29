Москва, 29 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом 29 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.

Он добавил, что поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.

Как ранее передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России поразили две установки американских зенитных ракетных комплексов Patriot в киевском аэропорту «Жуляны».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта сообщил, что российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе пять установок Patriot.