Киев, 25 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили две установки зенитных ракетных комплексов Patriot в киевском аэропорту «Жуляны», сообщил источник в силовых ведомствах 25 марта.

Boevaya mashina ЗРК «Patriot»

В составе экипажа комплексов были наёмники из стран НАТО, рассказал ТАСС источник.

«Подтверждаем поражение двух Patriot в Жулянах», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, в том числе в районе аэропорта «Жуляны». Данные о нескольких взрывах в Киеве подтвердил и мэр города Виталий Кличко.

Российские военные беспилотники способны быстро обнаруживать и уничтожать лучшие образцы вооружений ВСУ, отмечал ранее военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс. Он рассказал, что ВС РФ применяют тактику «цепочки уничтожения»: БПЛА находят в глубоком тылу противника цели, по которым затем наносятся воздушные или артиллерийские удары, и отметил, что в последнее время с помощью этой тактики российские военные уничтожили в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе пять установок Patriot, сообщил ранее в марте 2024 года министр обороны Сергей Шойгу.