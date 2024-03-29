Москва, 29 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отношениях Индии и России не окажет влияния на взаимодействие двух стран. Об этом 29 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя призыв Кулебы к Индии переосмыслить «советское наследие» отношений с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Как сообщила газета Financial Times, в ходе визита в Индию Кулеба заявил, что тесные связи Индии с Россией основаны на «советском наследии», которое «испаряется», Индия должна быть обеспокоена углублением связей России с Китаем, который вовлечён в напряжённый пограничный конфликт с Индией. По словам Кулебы, Индия якобы выиграет от расширения торговых и технологических связей с Украиной, он также предложил участие в послевоенном восстановлении страны.

Безпалько отметил, что Индия, если и будет каким-то образом пересматривать свою политику, то уж точно не под воздействием министерства иностранных дел Украины. Он отметил, что Индия действительно находится в замороженных конфликтных отношениях с Китаем, но это не мешает двум странам сотрудничать и стремиться к взаимодействию.

По словам эксперта, Индия всегда стремилась диверсифицировать свои отношения. Например, закупки оружия она осуществляет не только в России, но и у других стран. Также она стремится диверсифицировать поставки энергетических потоков, работает над тем, чтобы в целом сохранять баланс в регионе. Даже в БРИКС Индия занимает особую позицию, и это вызвано той линией, которую выбрало индийское руководство, добавил Безпалько.

«Индия получает достаточно большую выгоду от торговли с Россией в обход санкций. Поэтому заявление Кулебы ни на что не повлияет, оно не изменит отношения Индии и России. Страна продолжит взаимодействовать с Россией в рамках отношений с другими государствами. Конечно, такими тёплыми, как это было в советское время, отношения между Индией и Россией, наверное, уже не будут никогда, но хорошие отношения между странами сохраняются. У стран во многом общие интересы, общий подход к тому мировому порядку, который выстраивал Запад как в отношении Индии, так и в отношении России», — заявил эксперт.

Он рекомендовал не обращать большого внимания на заявление украинского министра иностранных дел. Во-первых, потому что министерству иностранных дел Украины нужно демонстрировать какую-то деятельность, а во-вторых, эти заявления рассчитаны на внутреннее потребление. Они также могут высказываться для демонстрации консолидации со странами Запада, но они ни на что не влияют, так же, как и заявления украинских политиков в отношении других стран.

Как передавало ИА Регнум, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отметил, что пограничные проблемы между Китаем и Индией существуют уже давно, и граница в Гималаях до сих пор не демаркирована. Последние стычки на этой территории произошли несколько лет назад. После этого стороны провели ряд переговоров для снижения напряжённости и предотвращения дальнейших столкновений. Хотя проблема сохраняется, ни одна из сторон не заинтересована в конфликте на межгосударственном уровне, пояснил он.

27 декабря 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения между Россией и Индией продолжают поступательно развиваться, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается мир. Российский президент сообщил, что за девять месяцев 2023 года рост объёма товарооборота был больше, чем за весь 2022 год. Он отметил, что это в основном касается продажи нефти и угля, но страны также сотрудничают в высокотехнологичных областях.

Джайшанкар 27 декабря в ходе визита в Москву встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они согласовали ряд шагов по развитию сотрудничества между странами, в том числе по готовящемуся запуску транспортного коридора Север — Юг, созданию маршрута Ченнаи — Владивосток и сотрудничеству по Северному морскому пути.

7 декабря 2023 года президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовёт!» заявил, что на премьер-министра Индии Нарендру Моди оказывают внешнее давление, пытаясь добиться шагов, которые не отвечают интересам его страны. Несмотря на это, российско-индийские отношения развиваются по всем направлениям, подчеркнул российский лидер.