Москва, 13 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Предупреждение американской разведки о возможных стычках между военными Индии и Китая в Гималаях, скорее всего является попыткой оказать давление на Индию, чтобы она более активно поддержала политику США в этом регионе. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

Дарья Антонова ИА Регнум

На сайте разведки США был опубликован документ, в котором сообщается о том, что отсутствие общепризнанной границы в Гималаях может привести к новым стычкам между военными Китая и Индии в 2024 году, эскалация может привести к опасным просчётам и полномасштабному конфликту.

Волхонский отметил, что пограничные проблемы между Китаем и Индией существуют уже давно, и граница в Гималаях до сих пор недемаркированна. Последние стычки на этой территории произошли несколько лет назад. После этого стороны провели ряд переговоров для снижения напряжённости и предотвращения дальнейших столкновений. Хотя проблема сохраняется, не одна из сторон не заинтересована в конфликте на межгосударственном уровне, пояснил он.

По мнению эксперта, даже если отдельные стычки и произойдут на низовом уровне, они не приведут к серьёзным последствиям, поскольку обе стороны являются ядерными державами и воевать ни в их интересах. Кроме того, между Индией и Китаем, несмотря на все сложности, активно развиваются торгово-экономические связи, добавил он.

«Предупреждение американской разведки может быть частью пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы снова попытаться заставить Индию более активно участвовать в политике США в этом регионе, и занять более антикитайскую позицию. Сделать Индию противовесом Китая в Азии — давняя мечта США. Однако Индия не входит ни в какие военные или военно-политические альянсы и проводит свою собственную политику. Конфронтация с Китаем — это последнее, что может заинтересовать эту страну», — пояснил Волхонский.

Как передавало ИА Регнум, Индия и Китай имеют общую недемаркированную границу протяженностью 3800 км. В июне 2020 года произошло столкновение индийских и китайских войск в районе реки Галван в области Ладакх.

9 сентября 2022 года стало известно, что индийские и китайские войска начали выходить из пограничной зоны в западных Гималаях. Обе стороны заявили, что вывод войск происходил скоординированно и «планомерно», что поможет сохранить мир на границе. В министерстве обороны Китая заявили, что это способствует поддержанию мира и спокойствия в приграничных районах.