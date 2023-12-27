Москва, 27 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Россия и Индия согласовали целый ряд шагов по сотрудничеству в контексте запуска коридора Север — Юг. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, которые прошли в Москве.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Сегодня согласовали целый ряд шагов, которые позволят нам расширять сотрудничество, в том числе в контексте готовящегося запуска международного транспортного коридора Север — Юг, создание маршрута Ченнаи — Владивосток и сотрудничество по освоению Северного морского пути, — это очень перспективное направление», — рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что проекту Север-Юг не нужно «второе дыхание». Лавров также заявил, что проект в ближайшее время реализуют.

В свою очередь глава МИД Индии заявил, что транспортный коридор отвечает интересам всего мира. Джайшанкар отметил, что Индия придаёт проекту наивысший приоритет.

Проект международного транспортного коридора «Север — Юг» разработали ещё в 1999 году Россией, Ираном и Индией. Тогда подписали соглашение об экспортно-импортной транспортировке контейнеров по международному транспортному коридору Россия — Каспий — Иран — Индия — Шри-Ланка. Основная цель проекта заключалась в сокращении времени транспортировки грузов между Россией и Индией, а также в разработке альтернативного Суэцкому каналу маршруту.

В сентябре 2022 года Россия, Азербайджан и Иран подписали совместную трёхстороннюю декларацию о развитии проекта международного транспортного коридора «Север — Юг». Коридор обеспечивает выход в Индийский океан и существенно сокращает путь в Персидский залив, Индию, Индокитай и на Дальний Восток.