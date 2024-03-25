Мелитополь, 25 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее села Вербовое в Запорожской области. Об этом 25 марта сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Илья Питалев/РИА Новости

«Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что на этом же участке Вооружённые силы РФ наступают северо-западнее села Работино, а в самом селе улучшили свои позиции.

Также Рогов подчеркнул, что в районе сёл Пятихатки и Жеребянки удалось накрыть позиции противника точными артиллерийскими ударами и авиабомбами.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Рогов сообщил, что российские военные улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожском направлении. Он рассказал, что в Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со стороны ВС РФ. Российские военные улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли, уточнил он.