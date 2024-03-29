Сеул, 29 марта, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Южнокорейская газета The Korea Herald принесла извинения за публикацию карикатуры на теракт в «Крокус Сити Холле» в печатной версии издания. Фрагмент печатной страницы газеты размещён в Telegram-канале российского посольства в Республике Корея.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее дипмиссия России раскритиковала карикатуру в этом англоязычном издании и назвала её кощунственной и циничной. Большинство южнокорейских граждан разделяют с россиянами боль трагедии в Красногорске, а карикатура оскорбляет их чувства, заявили в посольстве.

«Мы сожалеем об этой оплошности, признаём и уважаем чувства тех, кто был оскорблён данной карикатурой», — говорится в заметке, опубликованной на месте карикатуры.

Редакция The Korea Herald выразила глубокие соболезнования жертвам теракта 22 марта. Карикатура, распространённая среди нескольких изданий, появилась на первой странице газеты 27 марта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. В опубликованном МЧС списке погибших значатся 143 человека. Посольство Белоруссии в России 29 марта сообщило, что ещё один белорусский гражданин скончался в больнице. По данным центра медицины катастроф на 29 марта, число пострадавших выросло до 382 человек.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. В Следственном комитете 28 марта сообщили о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.

По данным СК, исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины. В ходе расследования подтвердились предположения о спланированных действиях террористов, их тщательной подготовке и финансировании организаторами теракта.