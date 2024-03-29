Нью-Йорк, США, 29 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Пацифисты прервали выступление президента США Джо Байдена в Нью-Йорке, они кричали об угрозе российско-американского конфликта, сообщил пресс-пул Белого дома.

Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

Мероприятие с участием двух бывших президентов, Барака Обамы и Билла Клинтона проходило в рамках избирательной кампании Байдена. Один из активистов криками выражал негодование из-за «угрозы ядерной войны» против России, а также освистал американского лидера. Протестующего вывели из зала.

Другие активисты затем прерывали выступающих выкриками, направленными против действий США на Ближнем Востоке. Они заявляли, что у политиков «на руках кровь». Сторонники Байдена старались перекричать их лозунгом «Ещё четыре года».

Протестующие против боевых действий в секторе Газа и американской помощи Израилю выступили и у здания Radio City Music Hall, где Обама и Клинтон помогают сбору пожертвований на избирательную кампанию Байдена. Кадры из соцсетей свидетельствуют, что между ними и полицейскими происходили стычки.

Как сообщало ИА Регнум, в США продолжаются выступления пропалестинских активистов, которые требуют от Вашингтона усилий по прекращению огня в секторе Газа. Ранее протестующие врывались в Капитолий и срывали выступления политиков, например, госсекретаря США Энтони Блинкена, в Конгрессе.