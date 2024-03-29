Ереван, 29 марта, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока её не «втянули» в другую систему — ЕАЭС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

EPA/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на заседании Европейского парламента

По его словам, для Еревана получение статуса кандидата на членство в ЕС — «самый правильный и желательный вариант», якобы по которому Армения должна идти.

Он добавил, что Армении предстоит «многое привести в соответствие с европейскими стандартами».

«На самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока её не втянули в другую систему (ЕАЭС)», — сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он уточнил, что Армения в апреле в Испании впервые примет участие в собрании глав парламентов стран Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, в Армении активно обсуждают идею вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Глава МИД отметил, что Армения заинтересована в расширении круга партнёров и союзников. В этой связи республика стремится существенно углубить отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада.