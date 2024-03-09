Ереван, 9 марта, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В Армении активно обсуждают идею вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

EPA/ТАСС Глава МИД республики Арарат Мирзоян и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

«В Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — заявил он.

Мирзоян добавил, что у народа Армении есть европейские устремления, однако каким будет завершение этого процесса, никто сказать не может.

Глава МИД отметил, что Армения заинтересована в расширении круга партнеров и союзников. В этой связи республика стремится существенно углубить отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи. В качестве примера Мирзоян привёл развитие сотрудничества с Индией отношения совершенно нового качества.

Как сообщало ИА Регнум, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил 29 февраля, что Армения может задуматься о членстве в ЕС и готова укреплять отношения с объединением. По его словам, у Армении более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС, и республике следует думать в этом направлении, однако не следует спешить в этом вопросе.

По итогам пятого заседания Совета партнёрства ЕС — Армения глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 13 февраля заявил, что ЕС и Армения решили запустить работу над амбициозным расширением партнёрства. Так, ЕС призвал Армению к проведению реформ для начала диалога по достижению безвизового режима.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил озаморозке участие в ОДКБ, так как организация якобы не выполнила условия договора по отношению к армянской стороне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля уточнил, что заморозки участия в ОДКБ де-юре не существует. В Кремле отметили, что Москва продолжает поддерживать контакты с Ереваном по линии организации.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние России в республике.