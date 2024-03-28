Киев, 29 марта, 2024, 01:22 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 29 марта взрывы прогремели в Черкассах, а также в Каменском, Павлограде и Днепропетровске.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Первые сообщения о взрывах поступили из Черкасс. Издание «Общественное» написало о нескольких взрывах, последовавших друг за другом, на фоне объявленной воздушной тревоги.

Затем стало известно о взрывах в населённом пункте Каменское Днепропетровской области. Позже взрывы прозвучали в Павлограде.

Издание «Страна. ua» написало, что после взрывов один из районов Каменского остался без электричества.

Позже поступили сообщения о взрывах в самом Днепропетровске.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в десяти областях.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работает система ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы прогремели в Киевской области вечером 28 марта на фоне объявленной воздушной тревоги.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 131 украинский беспилотник, проинформировал 28 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска за время проведения специальной военной операции уничтожили свыше 17 тыс. беспилотников ВСУ.