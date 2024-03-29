Мелитополь, 29 марта, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Потенциальная поставка немецких крылатых ракет Taurus Киеву не окажет серьёзного влияния на ход боевых действий в зоне спецоперации. Такое мнение в интервью ТАСС озвучил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

(сс) geralt Ракета

Глава региона считает, что ракеты и самолёты, поставок которых так ожидает Украина, не нанесут ущерба, они легко сбиваемы и очень дорогие.

«Реально могут изменить ситуацию не дорогие подарки Запада для Украины, а беспилотники. Это более опасная история, потому что их много, они могут нанести гораздо больший ущерб, чем ракета. Огромное количество беспилотников может наносить гораздо более ощутимые потери», — пояснил Балицкий, добавив, что будущее за беспилотной авиацией.

Как сообщало ИА Регнум, поставки Taurus Киеву потребуют размещения военных бундесвера на территории Украины, что может привести к войне между Германией и Россией, считает генерал ВВС бундесвера в отставке Харальд Куят.

По мнению эксперта, обсуждавшийся высокопоставленными немецкими офицерами возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus мог бы легко обернуться обострением украинского конфликта.

19 марта канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в стране споры по вопросу о возможности передачи Берлином Киеву ракет Taurus. По его словам, немецкие власти уже передали или запланировали военную помощь Украине в размере 28 млрд евро — больше, чем любая другая страна ЕС.