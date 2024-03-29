Вашингтон, 29 марта, 2024, 04:31 — ИА Регнум. В связи с перспективой передачи ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS угроза расширения конфликта на Украине снизилась. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Я полагаю, что риск эскалации не так высок, как, возможно, был в начале конфликта», — процитировал ТАСС ответ генерала на вопрос возможной поставки Украине ракет ATACMS в ходе встречи с Группой военных обозревателей.

Представитель минобороны США усомнился в возможностях России организовать крупное наступление на Украине, поскольку в 2023 году она затратила большое количество ресурсов в ходе спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля телеканал NBC News объявил о том, что власти США планируют передать дальнобойные ракеты ATACMS Киеву. По данным СМИ, после нескольких месяцев запросов из Украины Белый дом начал склоняться к возможности отправки версии ракет с большей дальностью. При этом имеющийся у США запас ракет ограничен, а вопрос с финансированием поставок оружия ВСУ остаётся неопределённым.

Газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники 12 марта сообщила, что Вашингтон объявит о предоставлении ATACMS Украине в рамках нового пакета военной помощи объёмом $300 млн. По сведениям издания, это будут ракеты старого образца, способные преодолевать расстояние более 100 км.

В Кремле 20 марта заявили, что не владеют информацией о намерениях США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.