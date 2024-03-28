Москва, 29 марта, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что весенних призывников не будут привлекать к участию в спецоперации. Об этом он сообщил газете «Красная звезда».

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Бурдинский успокоил призывников и их родителей, сказав, что срок службы остаётся также один год.

«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал генерал-полковник.

Отправку срочников в войска со сборных пунктов российских регионов планируется начать 15 апреля. Исключение составляют 54 отдельных района Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где призывная кампания проходит только осенью.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил 3 октября 2023 года, что призывников, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направлять не будут.

Глава российского государства Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ. В документе указано, что призыву на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, в подразделениях МЧС, в органах госохраны, ФСБ подлежат россияне, находящиеся в запасе.