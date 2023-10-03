Москва, 3 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 3 октября, что призывников, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направлять не будут.

«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — заявил министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Шойгу добавил, что осенняя призывная кампания идёт по плану.

В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу. Минобороны России рассчитывает, что на службу поступят 130 тыс. человек. При этом в пяти российских регионах: Забайкалье, Камчатке, в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке призывная кампания стартует с 1 ноября из-за климатических условий. В ведомстве подчеркнули, что в зону спецоперации новобранцев отправлять не будут.

В весеннюю призывную кампанию призвали 147 тыс. срочников.