Москва, 2 марта, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

В документе указано, что призыву на военные сборы в вооруженных силах, войсках Росгвардии, в подразделениях МЧС, в органах госохраны, ФСБ подлежат россияне, находящиеся в запасе.

Правительству РФ и руководителям на местах поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая 2023 года президент Владимир Путин подписывал аналогичный указ — о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе.

Военные сборы являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Их цель — совершенствование боевой выучки пребывающих в резерве.

За три с небольшим часа более 6 тыс. заявок было подано на участие в кадровой программе для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев».