Вашингтон, 29 марта, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН из-за позиции западных стран во второй раз за неделю 28 марта сорвал запрошенное Россией заседание, касающееся 25-летия агрессии НАТО против Югославии.

Un.org Дмитрий Полянский

Такой результат в своём Telegram-канале предполагал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Иллюзий у нас нет: западники снова будут оспаривать проведение заседания через голосование и процедурно мухлевать. На необходимые в таких случаях девять голосов за счёт боящихся им возражать делегаций они вполне могут рассчитывать», — прогнозировал Полянский.

За проведение заседания по Югославии проголосовали шесть государств, в том числе Алжир, Китай, Россия и Сьерра-Леоне.

Девять стран воздержались: Франция, Япония, США, Великобритания, Швейцария, Словения и Эквадор.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта делегации западных стран сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН, учинив безобразный спектакль, утверждал Дмитрий Полянский. На Западе пытаются свести эту тему к разряду «давно минувшей истории».

Москва возмущена поведением французской делегации, которая сорвала заседание Совбеза ООН. Суть неподобающего поведения французов чётко отражает русская поговорка «на воре и шапка горит», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия намерена добиваться проведения заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии, поскольку это не просто историческое событие, а поворотный момент в становлении текущей обстановки на Балканах.

Французский представитель Николя де Ривьер заявил, что тема Югославии якобы неактуальна и что с Францией никто не консультировался по поводу такой встречи. При этом председательствующая Япония предварительно согласовала повестку и приняла решение о проведении заседания, но Париж добился голосования по повестке. В итоге Россия, Китай и Алжир голосовали за утверждение, а остальные 12 стран воздержались, уточнил постпред России при ООН Василий Небензя.