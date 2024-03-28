Москва, 28 марта, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Вопрос безопасности в новых регионах стоит на первом месте. Об этом 28 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности», — отметил глава государства.

По словам президента, без достижения целей спецоперации на Украине строить планы о развитии туризма в новых регионах сложно, однако вопросы безопасности будут решены.

«А планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой и уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объёме», — добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ президент отметил, что российские прокуроры мужественно действуют в сложной обстановке, особенно в Донбассе и Новороссии.

Глава государства поблагодарил прокурорский корпус за добросовестный труд, принципиальность и ответственность, особо отметив прокуроров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Президент подчеркнул, что органы прокуратуры в Донбассе и Новороссии будут укреплять, чтобы эффективно интегрировать новые территории в единое пространство России.

Кроме того, 31 января на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ Путин подчеркнул, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, в таком вопросе не может быть мелочей. Президент России призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации страны, инвестировать в новые регионы, отметив, что бояться нечего.

Важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и соцобъекты, создавая таким образом рабочие места, добавил тогда глава государства.

Комплексная программа развития вернувшихся в состав России регионов уже запущена. К 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям, подчёрквил Путин.

С 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов, заявил 31 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что жильё в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пользуется огромным спросом.