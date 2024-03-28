Москва, 28 марта, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что хамство представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников ярко демонстрирует, что США пытаются указать на то, в чём замешаны сами.

Александр Щербак/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Есть наша поговорка «У кого что болит, тот о том и говорит», — написала дипломат в Telegram-канале.

Так Захарова намекнула, что сравнение, которое использовал Кирби, о продавцах с «навозом во рту», работает в обратную сторону и прекрасно иллюстрирует, почему в США так любят выражение «рот с мылом».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кирби нахамил российским чиновникам, которые допускают, что за терактом в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» стоит Украина. По его мнению, за терактом якобы стоит ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Прим. ИА Регнум), а российские спикеры, как выражался его дядя, «довольно хорошие продавцы навоза, так как часто носят образцы во рту».