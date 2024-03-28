Вашингтон, 28 марта, 2024, 20:11 — ИА Регнум. США могут сменить режим на Украине и снять Владимира Зеленского с его поста. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre /Keystone Press Agency /Global Look Press Владимир Зеленский

«На данный момент я думаю, что грядёт смена режима. Дни Зеленского сочтены. Он уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше», — сказал Шаффер.

Он предположил, что США уже ищут того, кто бы лучше подходил на пост главы киевского режима.

Кроме того, по его словам, Вашингтон снабжает Киев ресурсами, но это не даёт никаких значимых результатов.

Как передавало ИА Регнум, представитель российских силовых структур сообщил «РИА Новости», что элитные подразделения Вооружённых сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения Зеленского. По данным источника, силовые структуры России получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. По словам собеседника агентства, российские специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, участниками которого являются радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.

Военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против Зеленского. Такое мнение 11 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Олег Глазунов.

Политолог Богдан Безпалько считает, что зримых предпосылок для свержения Зеленского на Украине в настоящее время не наблюдается.