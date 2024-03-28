Москва, 28 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил двух мужчин за проявленную отвагу во время спасения людей после теракта в красногорском «Крокус Сити Холле», сообщили 28 марта в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Ведомственными медалями «Доблесть и отвага» награждены двое мужчин, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что Бастрыкин отметил их мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в чрезвычайной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате чудовищного преступления погибли 143 человека.

Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту России Владимир Путину, что по делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления.

Он пояснил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след, и подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.