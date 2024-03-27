Санкт-Петербург, 27 марта, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео

Музыканты приняли решение не отменять концерт в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге и провести его вместе с симфоническим оркестром «Таврический». Все собранные средства направят раненым в результате теракта и семьям погибших.

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Минуту молчания объявил лидер коллектива Эдмунд Шклярский, после чего все зрители встали. Из программы убрали веселые песни, заменив на более уместные.

Зрители перед концертом рассказали ИА Регнум, что пришли не просто поддержать любимую группу, но и почтить память жертв трагедии. Многие в беседе с корреспондентом подчеркнули, что Россию не запугать.

«Я пришла ради тех, кто погиб 22 марта… (теракт) это шок. Когда погибают люди, это ужасно… Эмоции описать невозможно. Это скорбь, это трагедия для всей страны», — сказала юная зрительница.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо боевиков ворвались в здание и открыли огонь по безоружным мирным людям из автоматов, а затем подожгли концертный зал.

По данным СК России, погибли 139 человек. При этом 27 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о смерти одного из пострадавших. К настоящему моменту общее число погибших возросло до 140. Однако цифра может увеличиться. Ряд СМИ сообщал о 144 жертвах теракта. На это укзаывает и тот факт, что следователи получили 143 заявлениях от россиян о пропавших в «Крокусе» родственниках. Не все тела пока удалось опознать. На месте найдены фрагменты останков. Потребуются экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых и троих их подельников.

Как отмечал глава ФСБ Александр Бортников, полученная от задержанных информация подтверждает украинский след в теракте. Спецслужбы РФ указывали, что просто исламисты не смогли бы так организовать нападение без чьей-то помощи.