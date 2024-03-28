Москва, 28 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники крадут данные банковских карт, направляя специальную ссылку якобы для сдачи налоговой декларации. Об этом предупредил жителей страны Центральный банк России.

Известия /Эдуард Корниенко

«Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей», — говорится в материалах регулятора.

Из описания схемы следует, что мошенники выдают себя за сотрудников налоговой службы и направляют на электронную почту граждан письма с требованием предоставить декларацию по специальной ссылке. При переходе потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации налогоплательщика.

«На самом деле с помощью мошеннического ресурса злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев обмана жертвы», — предупреждает Центробанк.

ЦБ отмечает, что сотрудники налоговой службы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить её онлайн.

Регулятор призвал россиян быть бдительными и не реагировать на подобные письма.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов сообщил, что большинство дистанционных хищений денежных средств со счетов жителей Москвы совершаются с территории Украины. В 2023 году их количество возросло на 20% и составило более 45% всех уголовно наказуемых деяний.

Глава Ростелекома Михаил Осеевский отметил, что деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Он отметил, что в них постоянно совершенствуется социальная инженерия и «работают» они от имени различных органов.

В частности, одной из жертв мошенников стал московский пенсионер. В полицию обратился 80-летний Александр Семенович Горковлюк — бывший заместитель председателя Госкомпечати СССР. Он рассказал оперативникам, что накопил 5,5 млн рублей и искал выгодные и разумные способы вложить эти средства. В ноябре 2023 года мужчина в интернете со своего смартфона наткнулся на рекламу, где была изображена оптическая иллюзия с бегущей лошадью. В рекламе говорилось, что если вы понимаете, куда на самом деле бежит лошадь, то надо оставить свои контакты.