Москва, 27 марта, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Большинство дистанционных хищений денежных средств со счетов жителей Москвы совершаются с территории Украины. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов во время выступления с отчётом за 2023 год в Мосгордуме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 2023 году их количество возросло на 20% и составило более 45% всех уголовно наказуемых деяний. Эта динамика обусловлена ростом (количества) дистанционных хищений, большинство из которых совершается с территории Украины», — отметил Баранов.

Вместе с тем начальник столичного ГУ МВД добавил, что сотрудниками правоохранительных органов проводится профилактическая работа по информированию граждан о преступлениях, которые совершаются на основе информационных технологий.

По словам Баранова, за минувший год СМИ распространили более 6 тысяч информационных материалов, подготовленных полицией и направленных на предупреждение различных видов дистанционного мошенничества.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике сообщил, что деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске.

Осеевский добавил, что в этих кол-центрах постоянно совершенствуется социальная инженерия и «работают» они от имени различных органов.

Вместе с тем пресс-служба Росгвардии ранее сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось. Они в основном поступают с Украины.