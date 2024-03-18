Москва, 18 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Зампредседателя Госкомпечати СССР Александра Горковлюка обманули на 5,5 млн рублей с помощью оптической иллюзии «куда идёт конь», которая завирусилась в интернете. 80-летний Горковлюк искал, куда бы выгодно вложить деньги, и наткнулся на рекламу криптобиржи, которая сопровождалась видео с идущей в «непонятную сторону» лошадью. Пенсионер несколько месяцев переводил деньги в надежде заработать на финансовых операциях на криптовалюте, но в итоге потерял крупную сумму. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

5 марта в полицию обратился 80-летний Александр Семенович Горковлюк — бывший заместитель председателя Госкомпечати СССР. Пенсионер рассказал оперативникам, что накопил 5,5 млн рублей и искал выгодные и разумные способы вложить эти средства. В ноябре 2023 года пенсионер в интернете со своего смартфона наткнулся на рекламу, где была изображена оптическая иллюзия с бегущей лошадью. В рекламе говорилось, что, если вы понимаете, куда на самом деле бежит лошадь, то надо оставить свои контакты.

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Александр Семенович так и сделал — оставил свои координаты. Вскоре с ним связалась незнакомая девушка, которая представилась консультантом по финансам. Девушка объяснила, что скоро с пенсионером свяжется более квалифицированный сотрудник, а именно «финансовый управляющий» по имени Елена. Через некоторое время ему в один из мессенджеров поступил звонок, женщина представилась Еленой и стала расспрашивать Александра Семеновича о его сбережениях и финансовых целях. После этого женщина предложила ему вкладывать средства в электронную биржу и покупку криптовалюты. Эта идея пенсионеру показалась заманчивой, и он согласился. Женщина убедила пожилого мужчину с её помощью открыть счета на электронной бирже. Но управляющая озвучила свои условия, на которых она готова была помогать пенсионеру: он должен был переводить свои деньги в рублях на карты её клиентов, которые уже сами будут переводить их на его электронный счёт на торговой площадке. А когда на его счёте накопится прибыль, женщина обещала помочь вывести деньги удобным для Александра Семеновича способом. За свои услуги Елена обещала взять всего 20% от прибыли пенсионера. Горковлюк согласился, в начале декабря он начал переводить деньги на указанные женщиной номера банковских карт. Суммы от 100 до 500 тысяч рублей он отправлял примерно раз в неделю. В январе мужчина уже мог отправить около 1 миллиона за раз. В конце февраля Елена сообщила мужчине, что на его счете на бирже накопилось уже 93 тысячи долларов США, Александр Семенович захотел вывести 25 тысяч и попросил Елену организовать перевод.

28 февраля с мужчиной связалась некая Маргарита, которая объяснила, что, чтобы вывести 25 тысяч долларов, нужно сначала внести 25 тысяч долларов в качестве «обеспечения покрытия». Пенсионер стал расспрашивать женщину, как такое возможно, но Маргарита отправила Александра Семеновича со всеми вопросами к Елене. Она пообещала разобраться в ситуации, но вскоре перезвонила пенсионеру и объяснила, что такой порядок действительно существует, обойти его никак не получится. В тот же день мужчина сделал 5 переводов по 500 000 рублей в надежде завершить сделку. Закончив переводы, он снова связался с Маргаритой. Но женщина сообщила пенсионеру, что он не уложился в отведённое для операции время и теперь нужно снова повторить все операции с такой же суммой денег. Только в этот момент Александр Семенович стал догадываться, что имеет дело с мошенниками. Он отказался продолжать вносить деньги. На следующий день с ним снова связалась Елена, женщина принесла извинения и объяснила, что Горковлюку пошли навстречу, увеличили время на операции и снизили сумму в 2 раза, теперь ему нужно было внести всего 1 250 000 рублей. Мужчина стоял на своём и отказывался переводить деньги. Тогда «финансовая управляющая» стала угрожать пенсионеру потерей всех его средств.

«Введя 80-летнего жителя Москвы в заблуждение, под предлогом инвестирования, неизвестные убедили его внести на банковские карты 5 522 000 рублей. Обстоятельства и личности преступников устанавливаются», — рассказал собеседник агентства.

6 марта по заявлению бывшего зампредседателя Госкомпечати СССР было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщал, что московская полиция разыскивает преступников, которые обманули 85-летнюю вдову известного историка-искусства Сергея Попадюка. Аферисты убедили её в том, подруга женщины попала в аварию и ей срочно нужна большая сумма денег.