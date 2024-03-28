Москва, 28 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск по уголовной статье украинца Ярослава Овсюка, который склонял российских школьников к совершению терактов. Это следует из базы розыска ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Овсюк Ярослав, 23.10.2005. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — значится в базе.

Сама уголовная статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее Федеральная служба безопасности РФ призывала россиян быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам.

Ведомство особо отметило, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций. Обращение силовиков было связано с резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством подобных звонков и сообщений.