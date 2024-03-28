* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 28 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста участникам экстремистской организации «Алля-Аят» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд постановил избрать Екатерине Козадаевой меру пресечения в виде домашнего ареста, <…> Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой — в виде заключения под стражу по 24 мая включительно», — приводит слова судьи ТАСС.

По данным следователей, фигуранты дела достоверно знали, что деятельность «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ, однако организовали объединение и привлекали в него местных жителей.

Кроме того, во время обысков в офисе и домах подозреваемых оперативные службы нашли экстремистскую литературу, а также предметы, которые доказывают принадлежность фигурантов к деятельности экстремистской организации.

Как передавало ИА Регнум, главаря и пятерых участников экстремистской ячейки «Алля-Аят», которые вербовали местных жителей, задержали днём ранее. Отмечалось, что преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, туда же выводились финансовые потоки.