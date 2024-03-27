Ростов-на-Дону, 27 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержали главаря и пятерых участников экстремистской ячейки «Алля-Аят» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вербовали местных жителей. Об этом 27 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

«Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, туда же выводились финансовые потоки.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 14 марта разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку украинского «Русского» добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), в состав которой входили четверо местных жителей из числа приверженцев праворадикальной идеологии.

7 марта в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на московскую синагогу. Атаку на прихожан столичной синагоги планировали члены ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ).