Москва, 28 марта, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций (ООН) были вынуждены признать, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. Это было сделано в связи с пониманием того, что победа России в спецоперации неизбежна и, следовательно, неминуем и суд над украинскими военными преступниками. Такое мнение 28 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM

28 марта стало известно, что Управление верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН) опубликовало доклад, в котором говорится о пытках в отношении российских военнопленных на Украине. В документе представлены данные за 2023 год. Сотрудники управления общались с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой областях и части подконтрольной киевскому режиму Запорожской области. В частности, 13 военнопленных рассказали, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

«В ООН начинают понимать, что суд над военными преступниками киевского режима неизбежен. Именно поэтому они вынуждены были признать пытки российских военнопленных на Украине. Вооружённые силы России уверенно продвигаются вперёд, выполняя задачи спецоперации. Победа России обозрима в краткосрочной перспективе. Запад понимает, что территория Украины будет очищена от тех, кто совершал преступления против человечности. Иностранные аналитики понимают, что США не настолько сильны, чтобы покрывать украинских военных преступников. Поэтому они и вынуждены признавать преступления киевского режима», — заявил Перенджиев.

Он напомнил, что Россия фиксирует военные преступления киевского режима с 2014 года. Таких преступлений огромное количество, их число продолжает расти в геометрической прогрессии. Российские дипломаты передают эту информацию в ООН. Одновременно с этим в России расследуются дела о военных преступлениях украинских боевиков, некоторые из них уже осуждены. И эта работа будет продолжаться, этот процесс не остановить, подчеркнул военный политолог.

В докладе УВКПЧ ООН также сказано, что на Украине продолжают запугивать священников и верующих. Сотрудниками зафиксировано шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы. Кроме того, на Украине по-прежнему дискриминируют русскоязычное население. В ООН призвали киевский режим отменить запреты на мирные собрания людей, идентифицирующих себя как этнических русских.

По заключению экспертов управления на Украине недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. Сотрудники ведомства зафиксировали незаконные задержания, похищения, случаи пыток и жестокое обращение, включая сексуальное насилие.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.

В пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России 25 марта сообщили, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Павла Гусева, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя. Отмечается, что 20 марта 2022 года Гусев не менее десяти раз выстрелил из автомата АКС-74 в двух мужчин, которые шли по улице и проигнорировали приказ остановиться. От полученных ранений они погибли.