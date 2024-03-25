* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 25 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Павла Гусева, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 20 марта 2022 года Гусев не менее десяти раз выстрелил из автомата АКС-74 в двух мужчин, которые шли по улице и проигнорировали приказ остановиться. От полученных ранений они погибли.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Гусева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика «Азова» Рената Алиева за совершённые в марте 2022 года убийства мирных жителей Мариуполя. Как следует из материалов суда, он отдал приказ подчинённому убить мужчину и женщину, не участвовавших в военном конфликте. Позднее Алиев на улице убил ещё одного мирного жителя, выстрелив ему из автомата в голову.

Верховный суд ДНР 21 февраля заочно осудил боевика «Азова» Романа Шебанова, отдававшего приказ производить обстрел объектов гражданской инфраструктуры. Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство двух и более лиц и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Шебанова приговорили к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима.