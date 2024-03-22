Сан-Хосе, США, 22 марта, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился четырьмя голевыми пасами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Сан-Хосе Шаркс».

AP/TASS Никита Кучеров

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу гостей со счётом 1:4.

В результате этого в активе Кучерова стало 122 (41 шайба + 81 результативная передача) очка в 68 матчах нынешнего сезона НХЛ, что позволило ему оторваться от форварда команды «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ на пять очков. В активе канадского игрока на сегодняшний день 117 (42 гола +75 результативных передач) очков после 69 матчей.

По итогам матча «Тампа» набрала 82 очка в 69 встречах и в следующем матче сыграет с клубом «Лос-Анджелес Кингз».

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Маккиннон сдвинул российского хоккеиста с первого места в списке бомбардиров сезона НХЛ. Канадец отметился тремя голевыми пасами во встрече с командой «Детройт Ред Уингз».

Кучеров 3 марта набрал 105-е очко в текущем сезоне НХЛ. Российский форвард записал на свой счёт одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата с клубом «Монреаль Канадиенс».