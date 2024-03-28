Москва, 28 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии за январь–февраль 2024 года пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ. Они изъяли 562 единицы огнестрельного оружия и свыше 30 кг взрывчатых веществ, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Среди изъятого оружия отечественного и зарубежного производства: 74 пулемёта, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулемётов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатомётов и огнемётов, 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, уточняет ведомство.

ЦОС добавил, что прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предупредила жителей России о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы.

По данным ведомства, в последнее время участились обращения граждан по фактам мошенничества — хищения их личных или кредитных средств неизвестными с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия, приёмной ФСБ, а также справочного телефона службы и направлением по электронным мессенджерам фотографий «служебных удостоверений».

Также ведомство предупредило россиян о сохранении угрозы совершения террористических актов.

Вместе с тем директор ФСБ Александр Бортников напомнил о предотвращении организованных Главным управлением разведки (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ) терактов во многих субъектах России, особенно в граничащих с Украиной регионах.