Москва, 26 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. В России сохраняется угроза совершения террористических актов. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников 26 марта после участия в расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, к сожалению большому, это так», — ответил директор ФСБ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он напомнил о предотвращении организованных Главным управлением разведки (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ) терактов во многих субъектах России, особенно в граничащих с Украиной регионах.

«Это было в прошлом году и происходит сейчас», — добавил Бортников.

В этот же день пресс-служба Росгвардии сообщила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось.

Ранее Федеральная служба безопасности России призвала жителей страны к бдительности из-за звонков с Украины с побуждением к терактам.

Ведомство обратило внимание, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 26 марта ФСБ сообщило о предотвращении террористической деятельности в Запорожской и Самарской областях.

Днём ранее, 25 марта, ФСБ сообщило о пресечении попытки теракта в Барнауле накануне выборов президента России.

Перед этим, 18 марта, в Крыму задержали россиянку, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге. Теракт она должна была осуществить в Симферополе по заданию украинских спецслужб.