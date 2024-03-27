Москва, 27 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности предупредила жителей России о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ФСБ.

ФСБ РФ

По данным ведомства, в последнее время участились обращения граждан в ФСБ по фактам мошенничества — хищения их личных или кредитных средств неизвестными с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия, приёмной ФСБ, а также справочного телефона службы и направлением по электронным мессенджерам фотографий «служебных удостоверений».

«Не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым)», — говорится в сообщении.

Там предупредили, что уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско сообщил о ещё одном способе обмана россиян телефонными мошенниками с помощью мобильных банков. По его словам, в ходе разговора с потенциальными жертвами они вынуждают их устанавливать программу для удалённого администрирования телефона и таким образом получают возможность совершать операции от имени владельца устройства.

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев 27 февраля сообщил, что мошенники используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами граждан. По его словам, злоумышленники, получая доступ к устройству, могут вымогать деньги у знакомых жертвы или совершать хакерские атаки.