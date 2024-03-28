Благовещенск, 28 марта, 2024, 08:36 — ИА Регнум. На руднике «Пионер» в Амурской области, где из-за обрушения заблокированы 13 горняков, началось бурение разведочных скважин для исследования нижележащих горизонтов, сообщили 27 марта в пресс-службе МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«Работы по бурению скважин осуществляются с целью исследования нижележащих горизонтов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пробуренные ранее три скважины при их обследовании подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках.

Как передавало ИА Регнум, обвал породы на шахте «Пионер» произошёл вечером 18 марта. Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.

Обрушилось более 190 тыс. кубометров горной породы. Это в два раза больше первоначальной оценки при аварии. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м.

Утром 19 марта президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.