Киев, 28 марта, 2024, 07:32 — ИА Регнум. На фоне нехватки ресурсов застой украинской армии заметен по всей линии фронта, заявил в интервью украинскому изданию NV советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

«Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне», — уточнил он.

По его словам, у Украины не хватает возможностей для «эффективных наступательных действий».

Также Подоляк попытался объяснить назначение новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. В ситуации нахождения Украины в стагнации необходимо усиление аналитической составляющей, этим и обусловлены кадровые перестановки, отметил Подоляк.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта глава киевского режима снял с должности секретаря СНБО Алексея Данилова, занимавшего пост с октября 2019 года. В этот же день на пост секретаря СНБО назначили Александра Литвиненко. До этого он возглавлял Службу внешней разведки Украины. На место Литвиненко пришёл Олег Иващенко.

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что к концу апреля или к маю в зоне боевых действий на Украине произойдёт перелом ситуации в сторону России. Оказываемой западными странами помощи Киеву не хватит, чтобы сдерживать натиск российских военных. Президент РФ Владимир Путин своими заявлениями посылает явные сигналы Западу, в которых предостерегает его от более решительных действий, считает Пацек.

Российская армия выполнит в зоне спецоперации любую поставленную задачу, сомнений в этом нет, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военными лётчиками во время рабочей поездки в Тверскую область.